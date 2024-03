Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani lunedì 1 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 1 Aprile a Padova prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno precipitazioni di intensità variabile, con piogge leggere che potrebbero diventare più intense nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, le piogge tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà coperto con possibilità di pioviggine. In serata, è attesa una riduzione delle precipitazioni e la comparsa di schiarite.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +12,6°C. La mattina inizierà con piogge leggere e temperature che si attesteranno sui +13,8°C. Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i +17,9°C con piogge leggere ancora presenti. In serata, le temperature scenderanno intorno ai +10,9°C con possibili schiarite.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Padova indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni, in quanto potrebbero verificarsi variazioni improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.6° perc. +12.4° prob. 57 % 18 NE max 32.4 Grecale 96 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +12.8° perc. +12.7° 0.14 mm 13.3 NE max 23.9 Grecale 97 % 1003 hPa 6 cielo coperto +13.3° perc. +13.2° prob. 43 % 8.1 ENE max 15 Grecale 97 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.55 mm 8.6 S max 22 Ostro 89 % 1003 hPa 12 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.69 mm 11.2 SO max 20.1 Libeccio 75 % 1003 hPa 15 cielo coperto +16.9° perc. +16.3° prob. 71 % 17.4 OSO max 27.1 Libeccio 62 % 1002 hPa 18 cielo coperto +12.6° perc. +11.9° prob. 63 % 13.5 SO max 26.1 Libeccio 75 % 1002 hPa 21 cielo sereno +10.9° perc. +10° prob. 35 % 17.4 OSO max 43.9 Libeccio 75 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:43

