Previsioni Meteo Padova: il bollettino per tutta la settimana

Le previsioni meteo per Padova indicano un inizio settimana con cieli coperti e temperature in aumento. Durante le prime giornate, il cielo sarà completamente coperto con temperature che oscilleranno tra i +7,3°C e i +14,3°C. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con raffiche leggere. Verso la metà della settimana, si prevedono giornate più soleggiate con temperature che potranno raggiungere i +16,1°C. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Lunedì 11 Marzo

Notte: Durante la notte a Padova si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,3°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 1,3km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche leggere fino a 2,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 90% e la pressione atmosferica di 1005hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà coperto al 100%, con temperature in aumento fino a +10,2°C. La percezione termica sarà di +9,4°C. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,1km/h, con raffiche leggere fino a 6,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 81% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che raggiungeranno i +14,3°C. La temperatura percepita sarà di +13,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 11km/h, con raffiche leggere fino a 14,3km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Sera: In serata il cielo sarà ancora coperto al 100%, con temperature intorno ai +9,2°C. La percezione termica sarà simile. Il vento sarà da Ovest a 4,6km/h, con raffiche leggere fino a 6,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità dell’83% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Martedì 12 Marzo

Notte: Durante la notte a Padova il cielo sarà coperto al 99%, con temperature intorno ai +8,3°C. La temperatura percepita sarà simile. Il vento soffierà da Nord a 2,1km/h, con raffiche leggere fino a 4,8km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’86% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +11,6°C. La percezione termica sarà di +10,7°C. Il vento sarà da Ovest a 5,3km/h, con raffiche leggere fino a 5,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 71% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature raggiungeranno i +12,9°C, con una percezione termica di +12°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 6,4km/h, con raffiche leggere fino a 6,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 77%, e le temperature si attesteranno intorno ai +10,7°C. La temperatura percepita sarà di +9,7°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 3,9km/h, con raffiche leggere fino a 4,7km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mercoledì 13 Marzo

Notte: Durante la notte a Padova si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,2°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà da Nord – Nord Est a 3,6km/h, con raffiche leggere fino a 5,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità dell’82% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +12,5°C. La percezione termica sarà di +11,6°C. Il vento sarà da Nord Est a 8,4km/h, con raffiche leggere fino a 11,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature raggiungeranno i +15,9°C, con una percezione termica di +15,1°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a 5,6km/h, con raffiche leggere fino a 5,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1019hPa.

Sera: In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 75%, e le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C. La temperatura percepita sarà di +10,6°C. Il vento soffierà da Sud a 6km/h, con raffiche leggere fino a 6,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Giovedì 14 Marzo

Notte: Durante la notte a Padova si prevede un cielo sereno al 2%, con temperature intorno ai +9,8°C. La temperatura percepita sarà simile. Il vento sarà da Sud Ovest a 4,2km/h, con raffiche leggere fino a 4,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1019hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà sereno al 3%, con temperature che saliranno fino a +12,4°C. La percezione termica sarà di +11,6°C. Il vento sarà da Est – Nord Est a 3,6km/h, con raffiche leggere fino a 2,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 72% e una pressione atmosferica di 1020hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature raggiungeranno i +16,1°C, con una percezione termica di +15,2°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 6,3km/h, con raffiche leggere fino a 6,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1019hPa.

Sera: In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 77%, e le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C. La temperatura percepita sarà di +10,6°C. Il vento soffierà da Sud a 6km/h, con raffiche leggere fino a 6,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

In base alle previsioni meteo per Padova, si prevede un inizio settimana con cieli coperti e temperature in aumento, seguito da giornate più soleggiate verso la metà della settimana. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni.

