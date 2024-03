Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per la prossima settimana

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì a Padova avremo cielo sereno in nottata, nubi sparse al mattino, copertura nuvolosa crescente nel pomeriggio e cielo completamente coperto in serata, con temperature che varieranno tra +8,6°C e +14,9°C. Martedì il cielo sarà coperto con piogge leggere e temperature comprese tra +8,6°C e +15°C. Mercoledì la pioggia sarà presente durante l’intera giornata con temperature tra +9,7°C e +12,8°C. Giovedì, infine, avremo nubi sparse in nottata, cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio, con temperature che oscilleranno tra +8,3°C e +10,4°C.

Lunedì 25 Marzo

Nella notte a Padova avremo cielo sereno con una temperatura di +8,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La mattina le nubi sparse copriranno il cielo al 55%, con una temperatura che raggiungerà i +8,6°C. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà al 80%, con una temperatura di +14,9°C e una brezza leggera da Sud Est. In sera il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di +9,4°C e una brezza proveniente da Est – Sud Est.

Martedì 26 Marzo

Durante la notte a Padova il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di +8,6°C e una brezza proveniente da Nord Est. Al risveglio, il cielo rimarrà coperto al 100% con una temperatura di +8,6°C e una brezza tesa da Nord Est. La mattina la pioggia leggera farà la sua comparsa, con una temperatura di +8,6°C e vento fresco da Nord Est. Nel pomeriggio la pioggia aumenterà di intensità, con una temperatura di +15°C e vento forte da Est – Sud Est. In sera la pioggia continuerà a cadere, con una temperatura di +9,6°C e vento fresco da Sud Est.

Mercoledì 27 Marzo

Nella notte a Padova la pioggia leggera sarà presente con una temperatura di +9,7°C e una brezza tesa da Nord Est. Al mattino la pioggia continuerà, con una temperatura di +10,3°C e una brezza vivace da Nord Est. Nel pomeriggio la pioggia moderata si farà sentire, con una temperatura di +12,7°C e una brezza da Est – Nord Est. In sera la pioggia leggera sarà ancora presente, con una temperatura di +12,8°C e una brezza leggera da Est – Nord Est.

Giovedì 28 Marzo

Durante la notte a Padova avremo nubi sparse con una temperatura di +8,3°C e un vento forte da Sud Ovest. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura di +9,7°C e un vento fresco da Sud Ovest. Durante il pomeriggio le nubi sparse copriranno il cielo al 25%, con una temperatura di +10,4°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest.

