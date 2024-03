Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani venerdì 29 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Palermo prevedono condizioni meteorologiche abbastanza stabili durante la giornata. Al mattino, si avrà una copertura nuvolosa variabile con temperature in lieve aumento rispetto alle prime ore del giorno. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si manterranno piuttosto miti. In serata, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma senza precipitazioni in vista.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 60%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15°C, con una leggera brezza proveniente da Sud e una pressione atmosferica stabile a 1017hPa.

Al risveglio, alle 06:00, il cielo sarà ancora parzialmente coperto con una copertura nuvolosa intorno all’84%. Le temperature saranno intorno ai +15,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud e un’umidità del 55%.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, mantenendosi intorno al 40-45%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +22°C verso le 10:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si libererà dalle nuvole, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5-10%. Le temperature massime saranno di circa +22°C, con una brezza leggera proveniente da Sud Est.

In serata, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma senza portare piogge. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una leggera brezza da Sud – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Palermo indicano una giornata con cielo variabilmente nuvoloso, temperature gradevoli e assenza di precipitazioni significative. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.3° perc. +14.2° Assenti 11.8 S max 12.6 Ostro 48 % 1017 hPa 4 nubi sparse +15.4° perc. +14.2° Assenti 12.7 S max 13.4 Ostro 49 % 1017 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 12.2 S max 17.2 Ostro 57 % 1017 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +21.5° Assenti 10 S max 15.9 Ostro 44 % 1016 hPa 13 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° Assenti 7.5 SE max 18.3 Scirocco 49 % 1015 hPa 16 poche nuvole +20.4° perc. +20.1° Assenti 8.4 ESE max 15.6 Scirocco 59 % 1014 hPa 19 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° Assenti 15.2 SSE max 17.6 Scirocco 60 % 1014 hPa 22 nubi sparse +14.8° perc. +13.7° Assenti 14 SSE max 16.3 Scirocco 52 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:29

