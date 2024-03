Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani martedì 19 marzo

MeteoWeb

Martedì 19 Marzo a Palermo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +12,7°C e i +18,6°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Ovest – Nord Ovest con intensità variabile durante la giornata.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse con una percentuale di copertura che aumenterà fino al 70%. La sera e la notte saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 65-68%.

Le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto a quelle effettive, a causa della presenza di una brezza leggera che potrà far percepire una sensazione di fresco.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori intorno al 60-70% durante il giorno, per poi aumentare fino al 93% nelle ore serali. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014-1017 hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Palermo si prevede un mantenimento delle condizioni di instabilità con possibili precipitazioni nel corso della settimana. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Marzo a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13° Assenti 11.2 SSO max 11 Libeccio 61 % 1014 hPa 4 cielo sereno +13.9° perc. +13.2° Assenti 10.1 SSO max 10 Libeccio 70 % 1013 hPa 7 cielo sereno +16.7° perc. +16.1° Assenti 7.4 OSO max 8.7 Libeccio 64 % 1013 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 13.5 ONO max 22.9 Maestrale 60 % 1014 hPa 13 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 13 NO max 17.1 Maestrale 72 % 1014 hPa 16 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° Assenti 8.6 N max 10 Tramontana 81 % 1014 hPa 19 nubi sparse +13.3° perc. +13.1° Assenti 3.6 NE max 4.5 Grecale 93 % 1016 hPa 22 nubi sparse +12.8° perc. +12.6° Assenti 4.6 E max 6.1 Levante 92 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 18:20

