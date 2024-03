Previsioni Meteo Parma: il bollettino per la prossima settimana

MeteoWeb

Le prossime giornate a Parma saranno contraddistinte da cieli prevalentemente coperti e temperature in lieve aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e alla copertura nuvolosa per pianificare al meglio le attività all’aperto. Lunedì, nubi sparse con temperature intorno ai +10,9°C. Martedì, poche nuvole e vento leggero. Mercoledì, nubi sparse e temperature fino a +16,3°C. Giovedì, cielo coperto con temperature stabili intorno ai +10,5°C.

Lunedì 18 Marzo

Nella notte a Parma, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,9°C, con una percezione di +10,1°C. Il vento soffierà a 7,8km/h provenendo dall’Ovest – Sud Ovest. Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +14,1°C, con una percezione di +13,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 1,6km/h proveniente dal Sud Est. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, con cielo coperto e temperature che raggiungeranno i +15,8°C, con una percezione di +15,2°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 7,2km/h sempre dal Ovest – Sud Ovest. In serata, il cielo si manterrà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. Le temperature scenderanno a +12,7°C, con una percezione di +12,2°C. Il vento soffierà a 5,9km/h provenendo sempre dal Sud Ovest.

Martedì 19 Marzo

Durante la notte a Parma, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +10,6°C, con una percezione di +10°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3km/h proveniente dall’Est – Sud Est. Al mattino, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature saliranno fino a +11,4°C, con una percezione di +11°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,9km/h sempre dall’Est. Nel pomeriggio, il cielo sarà nubi sparse con una copertura del 26%. Le temperature saliranno fino a +15,5°C, con una percezione di +14,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,1km/h proveniente dall’Est. In serata, il cielo si presenterà nubi sparse con una copertura del 29%. Le temperature scenderanno a +14,4°C, con una percezione di +13,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,6km/h sempre dall’Est.

Mercoledì 20 Marzo

Nella notte a Parma, il cielo sarà nubi sparse con una copertura del 65%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,6°C, con una percezione di +8,6°C. Il vento soffierà a 7,8km/h provenendo dall’Est – Sud Est. Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 14%. Le temperature saliranno fino a +10°C, con una percezione di +9,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente dall’Est. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nubi sparse con una copertura del 40%. Le temperature saliranno fino a +16,3°C, con una percezione di +15,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8km/h sempre dall’Est. In serata, il cielo sarà cielo coperto con una copertura del 100%. Le temperature scenderanno a +12,6°C, con una percezione di +11,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,8km/h proveniente dall’Est – Sud Est.

Giovedì 21 Marzo

Durante la notte a Parma, il cielo sarà cielo coperto con una copertura del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,8°C, con una percezione di +10,1°C. Il vento soffierà a 4km/h provenendo dal Sud Ovest. Al mattino, il cielo presenterà le stesse condizioni, con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +10,5°C, con una percezione di +9,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. Durante il pomeriggio, il cielo sarà cielo coperto con una copertura del 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,2°C, con una percezione di +9,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente dal Sud Ovest. In serata, il cielo si presenterà cielo coperto con una copertura del 100%. Le temperature scenderanno a +11,6°C, con una percezione di +10,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest.

