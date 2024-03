Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani domenica 24 marzo

MeteoWeb

La domenica 24 Marzo a Parma si prospetta con condizioni meteo generalmente stabili e piuttosto miti. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una percezione leggermente inferiore, intorno ai +9°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 5-6 km/h provenendo prevalentemente da direzioni occidentali.

Nel corso della mattina, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con poche nuvole presenti nel cielo e una lieve aumento della copertura nuvolosa fino al 19%. Le temperature saliranno gradualmente, attestandosi intorno ai +11-12°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento continuerà a soffiare a una velocità costante di circa 7-9 km/h provenendo da direzioni variabili, principalmente orientate a nord-est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente, con una percentuale di nuvole che raggiungerà il 48-71%. Le temperature massime saranno di circa +13-14°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà ancora moderato, con una velocità intorno ai 5-7 km/h proveniente da direzioni orientali.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 0-24%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8-10°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà ancora presente, soffiando a una velocità di circa 6-9 km/h provenendo da direzioni sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per la domenica 24 Marzo a Parma indicano condizioni stabili con cielo prevalentemente sereno o parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno miti, con valori massimi intorno ai +13-14°C. Il vento sarà moderato, proveniente principalmente da direzioni orientali. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.4° perc. +8.9° Assenti 5.7 NO max 10.9 Maestrale 83 % 1008 hPa 4 cielo sereno +7.4° perc. +6.4° Assenti 6.3 ONO max 9.9 Maestrale 90 % 1008 hPa 7 poche nuvole +8.9° perc. +8.3° Assenti 5.8 NNO max 13.5 Maestrale 81 % 1009 hPa 10 nubi sparse +12.3° perc. +11.3° Assenti 9.1 NE max 11 Grecale 66 % 1009 hPa 13 cielo coperto +12.9° perc. +11.8° prob. 3 % 6.9 ENE max 6.3 Grecale 62 % 1007 hPa 16 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° prob. 5 % 5.9 E max 4.2 Levante 61 % 1006 hPa 19 cielo sereno +9.3° perc. +8.2° prob. 2 % 8 SSE max 9 Scirocco 79 % 1007 hPa 22 cielo sereno +8.2° perc. +7.2° prob. 8 % 6.9 S max 7.5 Ostro 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 18:39

