Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani lunedì 18 marzo

Le previsioni meteo a Parma per Lunedì 18 Marzo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che raggiungeranno il 100% durante la mattina e il primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +10,5°C e i +16,2°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, con escursioni termiche contenute. La minima si registrerà durante le prime ore del giorno, mentre la massima nel primo pomeriggio.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud Ovest, con intensità variabile tra i 3,6km/h e i 13km/h. Le raffiche di vento saranno presenti soprattutto nel primo pomeriggio, con valori fino a 10,8km/h.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%. La pressione atmosferica sarà stabile, con valori intorno ai 1015hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Parma si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Marzo a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.6° perc. +9.8° Assenti 7.4 SO max 7.4 Libeccio 80 % 1019 hPa 4 cielo coperto +10.4° perc. +9.6° Assenti 5.4 SO max 5.7 Libeccio 79 % 1017 hPa 7 cielo coperto +11.7° perc. +11° Assenti 3.6 SO max 4.3 Libeccio 79 % 1017 hPa 10 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 3.6 NNO max 4.8 Maestrale 66 % 1016 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° prob. 4 % 1.6 O max 6.7 Ponente 67 % 1014 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° prob. 4 % 7.4 SO max 13 Libeccio 77 % 1013 hPa 19 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 5.9 SO max 6.6 Libeccio 83 % 1014 hPa 22 nubi sparse +11.4° perc. +10.8° Assenti 3.5 SSO max 4.7 Libeccio 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 18:32

