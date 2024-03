Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani mercoledì 27 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Marzo a Perugia prevedono una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche mutevoli e avverse. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +9°C, con una leggera brezza di vento che soffierà da Est – Sud Est a una velocità di circa 4-5 km/h.

Al sorgere del sole, la situazione non migliorerà: il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che saliranno leggermente fino a +10°C. La brezza leggera proveniente da Est non sarà sufficiente a smuovere le nuvole cariche di pioggia, che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, la pioggia diventerà più intensa, con precipitazioni che potrebbero raggiungere i 0.35mm all’ora. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C, ma la percezione sarà più fredda a causa del vento forte che soffierà da Sud a oltre 50 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà ulteriormente, con piogge moderate e forti che si abbatteranno sulla città. Le temperature caleranno drasticamente, arrivando a toccare i +4°C, con una percezione di freddo ancora più accentuata a causa del vento che soffierà da Ovest – Nord Ovest a oltre 30 km/h.

In serata, il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +4°C. La brezza proveniente da Sud – Sud Ovest potrebbe portare a un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma la probabilità di pioggia rimarrà alta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 27 Marzo a Perugia indicano una giornata caratterizzata da piogge intense e temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni, in quanto potrebbero verificarsi ulteriori precipitazioni e variazioni delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.3 SE max 3.7 Scirocco 91 % 998 hPa 4 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 4.5 SE max 4.7 Scirocco 92 % 997 hPa 7 cielo coperto +10.6° perc. +10° prob. 21 % 4.6 E max 7.5 Levante 86 % 995 hPa 10 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° prob. 49 % 13.7 SSE max 35.9 Scirocco 72 % 993 hPa 13 pioggia moderata +6.4° perc. +2.2° 2.83 mm 25.9 O max 42.2 Ponente 92 % 994 hPa 16 pioggia moderata +4.5° perc. +2.5° 1.95 mm 8.2 SO max 18.8 Libeccio 92 % 998 hPa 19 cielo coperto +4.3° perc. +1.8° prob. 16 % 10.4 SSE max 16.9 Scirocco 94 % 999 hPa 22 cielo coperto +4.8° perc. +2.2° prob. 3 % 10.7 SSO max 27.6 Libeccio 93 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 18:33

