Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani venerdì 29 marzo

Le previsioni meteo a Perugia per Venerdì 29 Marzo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +9,7°C e i +18,8°C.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +10,2°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +18°C verso le 11:00. La velocità del vento sarà compresa tra i 6,7km/h e i 18,9km/h, proveniente prevalentemente da direzione Sud.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +18,8°C alle 13:00, per poi diminuire leggermente fino a +16,2°C verso le 16:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 20,3km/h.

In serata, il cielo continuerà ad essere coperto, con temperature che si abbasseranno gradualmente da +12,4°C alle 18:00 fino a +9,7°C verso le 23:00. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi intorno ai 6,7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Perugia indicano una giornata con cielo coperto e temperature miti. Si consiglia di prestare attenzione alla copertura nuvolosa e alla velocità del vento, che potrebbero variare durante il corso della giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Perugia nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Perugia

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.8° perc. +10.4° prob. 1 % 11.4 SSE max 34.1 Scirocco 95 % 1014 hPa 4 cielo coperto +10.2° perc. +9.6° Assenti 9.9 SSO max 28.7 Libeccio 93 % 1014 hPa 7 cielo coperto +11.2° perc. +10.7° Assenti 7.8 SSE max 22.9 Scirocco 88 % 1016 hPa 10 cielo coperto +16.8° perc. +16.1° Assenti 18.7 S max 37.5 Ostro 58 % 1014 hPa 13 cielo coperto +18.8° perc. +18.1° Assenti 21.4 S max 39.2 Ostro 51 % 1013 hPa 16 cielo coperto +16.2° perc. +15.4° Assenti 17.6 S max 40.7 Ostro 61 % 1012 hPa 19 cielo coperto +11.4° perc. +10.5° Assenti 6.8 SSE max 7.2 Scirocco 74 % 1013 hPa 22 cielo coperto +9.8° perc. +9.1° Assenti 6.7 SE max 7.2 Scirocco 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:36

