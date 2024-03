Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani martedì 19 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 19 Marzo a Perugia mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 33% e il 36%. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità che raggiungerà i 17,9km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 61%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +14°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est con una velocità che potrà arrivare fino a 18,6km/h.

In serata, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 67%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +7,6°C, con una percezione di freddo più marcata. Il vento sarà sempre proveniente da Nord – Nord Est, con una velocità intorno ai 10,8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature piuttosto miti per la stagione. Il vento sarà moderato, proveniente prevalentemente da Nord – Nord Est. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi stabili anche nei prossimi giorni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Bisognerà prestare attenzione alle raffiche di vento e alla percezione di freddo, soprattutto nelle prime ore del mattino e in serata.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Marzo a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +9.5° perc. +9.2° 0.11 mm 4.9 NNE max 6.7 Grecale 96 % 1014 hPa 4 nubi sparse +8.1° perc. +6.6° prob. 30 % 9.2 NNE max 11.5 Grecale 93 % 1014 hPa 7 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° prob. 10 % 10.2 NNE max 24.5 Grecale 86 % 1015 hPa 10 nubi sparse +13.1° perc. +12.2° prob. 4 % 17.9 NNE max 22.6 Grecale 68 % 1016 hPa 13 nubi sparse +14.9° perc. +14° Assenti 17.3 NE max 20.1 Grecale 59 % 1016 hPa 16 nubi sparse +13.3° perc. +12.4° Assenti 15.9 NE max 23.5 Grecale 66 % 1016 hPa 19 nubi sparse +8.3° perc. +6.6° Assenti 10 NNE max 12.1 Grecale 85 % 1019 hPa 22 nubi sparse +6.7° perc. +5.2° Assenti 8 NNE max 8.1 Grecale 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 18:24

