Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per la prossima settimana

Le previsioni meteo per Ravenna indicano una settimana con variazioni significative. Lunedì, cielo coperto con pioggia leggera nel pomeriggio e venti forti in serata. Martedì, nubi sparse con venti moderati che si calmano nel pomeriggio. Mercoledì, cielo coperto con temperature in aumento e venti vivaci. Giovedì, nuvolosità variabile con venti leggeri. Si consiglia di monitorare attentamente l’evolversi del meteo e di essere pronti a fronteggiare improvvisi cambiamenti.

Lunedì 1 Aprile

Notte: Durante la notte a Ravenna, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +14,7°C e una percezione di +14,2°C. Il vento soffierà a 19,1km/h proveniente dal Sud Est con raffiche fino a 37,4km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica sarà di 1004hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto al 98% con una temperatura di +14,4°C e una percezione di +13,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente dal Nord a 5,2km/h con raffiche fino a 11,8km/h. L’umidità sarà del 75%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con una temperatura di +14,3°C e una percezione di +13,5°C. Il vento soffierà a 34,6km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 56,8km/h. Si prevede un’intensità di 0.33mm di pioggia e un’umidità del 66%.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 98% con una temperatura di +12,5°C e una percezione di +11,4°C. Il vento sarà forte, proveniente dal Sud Ovest a 60,3km/h con raffiche fino a 62,7km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1005hPa.

Martedì 2 Aprile

Notte: Durante la notte a Ravenna, si prevedono nubi sparse al 64% con una temperatura di +12,2°C e una percezione di +11,3°C. Il vento soffierà a 41,1km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 64,3km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1006hPa.

Mattina: Al mattino si prevedono nubi sparse al 26% con una temperatura di +11,4°C e una percezione di +10,5°C. Il vento sarà moderato, proveniente dall’Ovest a 23km/h con raffiche fino a 23km/h. L’umidità sarà del 74%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede cielo sereno al 2% con una temperatura di +12,8°C e una percezione di +12°C. Il vento sarà vivace, proveniente dall’Ovest a 24,6km/h con raffiche fino a 24,6km/h. L’umidità sarà del 69%.

Sera: In serata il cielo sarà nubi sparse al 35% con una temperatura di +14,3°C e una percezione di +13,4°C. Il vento sarà teso, proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 29,7km/h con raffiche fino a 29,7km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mercoledì 3 Aprile

Notte: Durante la notte a Ravenna, si prevede cielo coperto al 97% con una temperatura di +10,6°C e una percezione di +9,7°C. Il vento soffierà a 18,4km/h proveniente dal Sud Ovest con raffiche fino a 18,4km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: Al mattino si prevede cielo coperto al 100% con una temperatura di +12,8°C e una percezione di +11,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente dall’Ovest a 19km/h con raffiche fino a 19km/h. L’umidità sarà del 67%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede cielo coperto al 100% con una temperatura di +15,6°C e una percezione di +14,5°C. Il vento sarà vivace, proveniente dal Sud Ovest a 20,1km/h con raffiche fino a 20,1km/h. L’umidità sarà del 51%.

Sera: In serata il cielo rimarrà cielo coperto al 100% con una temperatura di +11,3°C e una percezione di +10,6°C. Il vento sarà vivace, proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 23,9km/h con raffiche fino a 23,9km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Giovedì 4 Aprile

Notte: Durante la notte a Ravenna, si prevede cielo coperto al 100% con una temperatura di +10,8°C e una percezione di +10,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente dal Nord Ovest a 10,9km/h con raffiche fino a 10,9km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Mattina: Al mattino si prevede cielo coperto al 100% con una temperatura di +11,7°C e una percezione di +11°C. Il vento sarà leggero, proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 9,8km/h con raffiche fino a 9,8km/h. L’umidità sarà dell’80%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede nubi sparse al 37% con una temperatura di +11,7°C e una percezione di +11°C. Il vento sarà leggero, proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 9,8km/h con raffiche fino a 9,8km/h. L’umidità sarà dell’80%.

Sera: In serata il cielo sarà nubi sparse al 37% con una temperatura di +11,7°C e una percezione di +11°C. Il vento sarà leggero, proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 9,8km/h con raffiche fino a 9,8km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica sarà di 1020hPa.

In base alle previsioni meteo per Ravenna, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti repentini.

