Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per la prossima settimana

Le previsioni meteo per Ravenna indicano un inizio settimana con cieli coperti e temperature in aumento. Martedì sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature gradevoli. Mercoledì si prospetta una giornata soleggiata con temperature stabili, mentre giovedì si prevede un ritorno delle nuvole e temperature più fresche.

Lunedì 18 Marzo

Nella notte a Ravenna, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una percezione di +11,3°C. Il vento soffierà a 6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 6,2km/h. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica sarà di 1019hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +14,1°C e percepite a +13,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 6km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 69% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto al 100%, con temperature intorno ai +15,8°C e percepite a +15,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,3km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Possibilità di precipitazioni al 16%, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai +13°C e percepite a +12,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Possibilità di precipitazioni al 34%, con un’umidità dell’82% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Martedì 19 Marzo

Durante la notte a Ravenna, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 46%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,4°C, con una percezione di +10,9°C. Il vento soffierà a 3,1km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 4,5km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno al 5%, con temperature che si aggireranno intorno ai +11,1°C e percepite a +10,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,7km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà all’89% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno al 5%, con temperature intorno ai +10,7°C e percepite a +10,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,9km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 91% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno al 5%, con temperature intorno ai +10,6°C e percepite a +10,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,4km/h proveniente da Est. L’umidità si attesterà al 92% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mercoledì 20 Marzo

Durante la notte a Ravenna, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,9°C, con una percezione di +10,2°C. Il vento soffierà a 14,4km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche fino a 23,8km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica sarà di 1021hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno al 6%, con temperature che si aggireranno intorno ai +10,7°C e percepite a +10°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 13,2km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà all’84% e la pressione atmosferica a 1021hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno al 10%, con temperature intorno ai +10,5°C e percepite a +9,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,9km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica di 1021hPa.

In serata, il cielo presenterà sereno al 8%, con temperature intorno ai +10,1°C e percepite a +9,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,7km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà all’84% e la pressione atmosferica a 1021hPa.

Giovedì 21 Marzo

Durante la notte a Ravenna, il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,1°C, con una percezione di +10,4°C. Il vento soffierà a 5,7km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica sarà di 1023hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si aggireranno intorno ai +12°C e percepite a +11,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,4km/h proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà al 73% e la pressione atmosferica a 1023hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto al 100%, con temperature intorno ai +13,4°C e percepite a +12,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1024hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 99%, con temperature intorno ai +11,3°C e percepite a +10,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà all’81% e la pressione atmosferica a 1023hPa.

