Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani giovedì 28 marzo

Le previsioni meteo a Rimini per Giovedì 28 Marzo indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%, temperature comprese tra i +12,7°C e i +13,5°C e venti provenienti da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 55,8km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.29mm con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1000hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con probabilità di pioggia intorno al 70-72%, temperature che si assesteranno tra i +15,4°C e i +16°C e venti provenienti da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 54,9km/h. Le precipitazioni potrebbero essere di circa 0.14-0.3mm con un’umidità che varierà tra il 70% e il 73% e una pressione atmosferica di 1001hPa.

Durante la sera e la notte, il cielo si libererà dalle nuvole, con copertura nuvolosa che scenderà fino al 0%. Le temperature si attesteranno tra i +11,6°C e i +14,3°C, con venti provenienti da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 58,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-62% e la pressione atmosferica sarà compresa tra 1005hPa e 1011hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Rimini, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature dovrebbero mantenersi stabili, con venti che potrebbero diminuire di intensità. Si consiglia comunque di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 28 Marzo a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.5° perc. +7.1° Assenti 16.5 SSO max 29.9 Libeccio 74 % 999 hPa 4 nubi sparse +10.4° perc. +9.4° Assenti 18.3 S max 37 Ostro 73 % 1000 hPa 7 pioggia leggera +12.7° perc. +11.9° 0.28 mm 27 SSO max 52.8 Libeccio 73 % 1000 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° prob. 70 % 25.2 SSO max 54.9 Libeccio 71 % 1001 hPa 13 pioggia leggera +16.1° perc. +15.7° 0.3 mm 20.1 SO max 41 Libeccio 73 % 1001 hPa 16 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° prob. 53 % 27 SO max 51.2 Libeccio 64 % 1003 hPa 19 cielo sereno +14.3° perc. +13.2° Assenti 29.2 OSO max 58.5 Libeccio 51 % 1005 hPa 22 cielo sereno +12.2° perc. +11° Assenti 14.9 O max 23.2 Ponente 59 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:35

