Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani domenica 17 marzo

Domenica 17 Marzo a Roma si prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno contraddistinte da nubi sparse, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il cielo coperto nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno miti, con valori compresi tra i +8,8°C e i +18,7°C.

Durante la mattina, le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 69% intorno alle 08:00, con temperature in lieve aumento che raggiungeranno i +15,1°C. Nel corso della mattina, la velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche fino a 4,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +18,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 9,2km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

La situazione non cambierà significativamente durante la sera, con cielo coperto al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai +13,3°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, con raffiche fino a 5,8km/h provenienti da Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 17 Marzo a Roma indicano una giornata con cielo coperto e temperature miti. Le condizioni rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Roma.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.7° perc. +8.9° Assenti 7.1 NNE max 8.1 Grecale 94 % 1021 hPa 4 nubi sparse +9° perc. +8° Assenti 7.1 N max 7.7 Tramontana 93 % 1022 hPa 7 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° Assenti 6.8 NNE max 9.8 Grecale 83 % 1022 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 3.2 NO max 2.6 Maestrale 62 % 1022 hPa 13 cielo coperto +18.7° perc. +18° Assenti 4.5 OSO max 3.4 Libeccio 54 % 1021 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° Assenti 11.4 OSO max 13.7 Libeccio 70 % 1021 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° Assenti 3.5 SSO max 5.8 Libeccio 79 % 1022 hPa 22 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° Assenti 1.9 ONO max 2.3 Maestrale 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 18:21

