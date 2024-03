Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani giovedì 28 marzo

MeteoWeb

Giovedì 28 Marzo a Roma si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70%. Le temperature oscilleranno tra i +8,8°C e i +13,5°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud con intensità variabile, raggiungendo raffiche fino a 50km/h. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno al 90%.

Durante la mattina, le precipitazioni continueranno a interessare la zona con piogge leggere che potranno risultare più intense rispetto alle prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà elevata intorno al 90%. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo valori compresi tra i +13,5°C e i +15,3°C.

Nel pomeriggio, le piogge leggere persistono con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95%. Le temperature massime saranno di circa +16,9°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, con raffiche fino a 50km/h. L’umidità si manterrà alta intorno all’85%.

In serata, le condizioni meteo tenderanno a migliorare con una diminuzione delle precipitazioni e una graduale schiarita del cielo. La copertura nuvolosa si attenuerà notevolmente, scendendo al 7%, e le temperature si abbasseranno leggermente, oscillando tra i +11,5°C e i +13,8°C. Il vento perderà di intensità, ma continuerà a soffiare da Sud con una velocità che si attesterà intorno ai 30km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 28 Marzo a Roma indicano una giornata instabile con piogge leggere e copertura nuvolosa prevalente durante la mattina e il pomeriggio, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni e al vento, soprattutto nelle prime ore del giorno, per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 28 Marzo a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +8.9° perc. +7.5° 0.22 mm 9.2 SSO max 22.5 Libeccio 91 % 1005 hPa 4 nubi sparse +9.5° perc. +7.9° prob. 64 % 10.9 SE max 25.4 Scirocco 90 % 1006 hPa 7 cielo coperto +11.3° perc. +10.9° prob. 34 % 20.8 SSE max 46.6 Scirocco 92 % 1007 hPa 10 pioggia leggera +14.7° perc. +14.5° 0.59 mm 26.1 SSO max 49 Libeccio 89 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.57 mm 29.8 SSO max 48.1 Libeccio 85 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.55 mm 24.4 SSO max 47.1 Libeccio 88 % 1011 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +13.6° prob. 11 % 15.2 SSO max 40.1 Libeccio 89 % 1013 hPa 22 cielo sereno +12° perc. +11.6° Assenti 7.9 S max 14.3 Ostro 90 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:33

