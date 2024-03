Previsioni Meteo Roma: il bollettino per il weekend

MeteoWeb

Nel fine settimana a Roma, si prevede un aumento delle temperature con cieli prevalentemente coperti. Sabato è attesa pioggia leggera in serata, mentre Domenica potrebbe registrare precipitazioni notturne. Entrambi i giorni vedranno venti di intensità variabile, con raffiche più forti Sabato. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti. Per Venerdì, cielo coperto al 100% con temperature in aumento fino a +21,4°C nel pomeriggio. Sabato, cielo coperto al 100% con temperature stabili intorno ai +23,1°C nel pomeriggio e possibilità di pioggia leggera in serata. Domenica, cielo coperto al 100% con temperature fino a +21,3°C nel pomeriggio e probabilità di pioggia durante la notte.

Venerdì 29 Marzo

Notte: Durante la notte a Roma, si prevede un cielo con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,6°C, con una percezione di +12,3°C. Il vento soffierà a 12,3km/h proveniente dal Sud Est, con raffiche fino a 27,8km/h.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo coperto al 100%, mantenendo le temperature in aumento fino a raggiungere i +19,2°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 17,5km/h proveniente sempre dal Sud Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +21,4°C. Il vento aumenterà ulteriormente la sua intensità, arrivando a soffiare a 21,2km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 94%, con temperature che si abbasseranno leggermente fino a +16,6°C. Il vento sarà ancora presente, con una velocità di 17,7km/h.

Sabato 30 Marzo

Notte: Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,7°C.

Mattina: La mattina inizierà con un cielo coperto al 100%, portando le temperature a salire fino a +21,3°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 18,9km/h proveniente dal Sud Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto al 100%, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +23,1°C. Il vento soffierà a 32,4km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100%, con temperature che si abbasseranno leggermente fino a +15,8°C. Possibilità di pioggia leggera con 0.12mm di precipitazioni.

Domenica 31 Marzo

Notte: Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà coperto al 97%, con temperature intorno ai +14,7°C. Possibilità di pioggia con una probabilità del 27%.

Mattina: La mattina inizierà con un cielo coperto al 98%, portando le temperature a salire fino a +19,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 12,5km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +21,3°C. Il vento soffierà a 22,3km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100%, con temperature che si abbasseranno leggermente fino a +15,9°C. Il vento sarà presente con una velocità di 9,5km/h.

In conclusione, il fine settimana a Roma sarà caratterizzato da un aumento delle temperature e da cieli prevalentemente coperti. Sabato si prevede la presenza di pioggia leggera durante la serata, mentre Domenica potrebbe registrare precipitazioni durante la notte. Sia Sabato che Domenica vedranno venti di intensità variabile, con raffiche più forti durante il Sabato. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

