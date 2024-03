Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per domani lunedì 25 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Marzo a Roma indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera sono attese nubi sparse e cielo coperto.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3-6%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C alle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +14-16°C verso le 10:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Roma vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero raggiungere il 30-47%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +17-18°C.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C.

In generale, la giornata di Lunedì 25 Marzo a Roma si presenterà con un clima mite e variabile, con temperature che si manterranno su valori primaverili. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, che potrebbe portare a un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma suggeriscono un’alternanza di giornate soleggiate e parzialmente nuvolose, con temperature che dovrebbero rimanere stabili sui valori attesi per la stagione. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo attraverso fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Marzo a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.2° perc. +6.8° Assenti 8.1 N max 11.7 Tramontana 77 % 1007 hPa 4 cielo sereno +7.4° perc. +6.1° Assenti 7.5 NNE max 9.7 Grecale 81 % 1007 hPa 7 cielo sereno +10.6° perc. +9.5° Assenti 8.2 NE max 12.7 Grecale 69 % 1008 hPa 10 poche nuvole +16.1° perc. +15° Assenti 6.8 SSE max 8.3 Scirocco 47 % 1009 hPa 13 cielo sereno +18° perc. +17° Assenti 14.2 S max 15 Ostro 42 % 1007 hPa 16 nubi sparse +15.3° perc. +14.3° Assenti 15 S max 23 Ostro 55 % 1007 hPa 19 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 9.7 SSE max 23.1 Scirocco 69 % 1006 hPa 22 cielo coperto +12.8° perc. +11.8° Assenti 10.4 ENE max 24.9 Grecale 65 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 18:30

