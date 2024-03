Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per domani sabato 23 marzo

MeteoWeb

Sabato 23 Marzo a Roma si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa alternata a schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa rispetto alle prime ore del giorno. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da nord con una velocità di circa 4km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Roma vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà parzialmente coperto. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +18°C, con una percezione di caldo piacevole. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da sud – sud ovest.

In serata, la situazione meteorologica a Roma tenderà a peggiorare leggermente, con una copertura nuvolosa che aumenterà e il cielo che si presenterà più coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C, con una percezione di freddo che aumenterà leggermente. Il vento soffierà da sud – sud est con una velocità che potrà raggiungere i 30km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 23 Marzo a Roma indicano una giornata con variazioni della copertura nuvolosa e temperature piuttosto stabili. È consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento e tenere a portata di mano un ombrello, considerando la possibilità di precipitazioni nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11° perc. +10.4° Assenti 3.6 NNE max 3.7 Grecale 88 % 1017 hPa 4 nubi sparse +10.2° perc. +9.6° Assenti 3.9 N max 3.9 Tramontana 89 % 1017 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 3.2 NE max 3.4 Grecale 79 % 1017 hPa 10 nubi sparse +17.6° perc. +17° Assenti 10.2 SSO max 12.5 Libeccio 60 % 1016 hPa 13 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 17.3 SSO max 21.4 Libeccio 61 % 1015 hPa 16 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 17.1 S max 22.8 Ostro 70 % 1014 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 4 % 15.5 SSE max 30 Scirocco 79 % 1014 hPa 22 nubi sparse +13.7° perc. +13.3° Assenti 17.3 SSE max 32.5 Scirocco 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 18:28

