Previsioni Meteo Salerno: il bollettino per domani domenica 24 marzo

Le previsioni meteo per Domenica 24 Marzo a Salerno mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina inizierà con piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’80%. Le temperature si manterranno intorno ai +13-15°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà da Sud – Sud Est con intensità fino a 24km/h.

Nel pomeriggio, le piogge diminuiranno di intensità e la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a schiarite e a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +16-17°C, con una percezione termica più gradevole grazie alla diminuzione della velocità del vento, che si manterrà comunque a livelli moderati con raffiche fino a 32km/h da Sud Ovest.

La sera vedrà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che si attesteranno intorno ai +13-14°C. Il vento, proveniente da Ovest – Sud Ovest, sarà ancora presente ma con intensità più contenute rispetto al pomeriggio, con raffiche fino a 24km/h.

In base alle previsioni, possiamo concludere che Domenica 24 Marzo a Salerno sarà caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con piogge che tenderanno a diminuire e schiarite che prenderanno il sopravvento. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con una percezione termica che potrebbe risultare gradevole nonostante la presenza del vento. Si consiglia comunque di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 12.7 S max 16.1 Ostro 88 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +13.4° perc. +13.2° 0.14 mm 14 SSE max 21 Scirocco 92 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.17 mm 12.1 S max 22.2 Ostro 91 % 1013 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 15.6 SO max 24.5 Libeccio 59 % 1012 hPa 13 poche nuvole +17.4° perc. +16.7° Assenti 19.3 SO max 32.4 Libeccio 58 % 1009 hPa 16 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 16 OSO max 35.9 Libeccio 56 % 1008 hPa 19 nubi sparse +14.7° perc. +14.1° Assenti 10.2 OSO max 23.4 Libeccio 72 % 1007 hPa 22 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 9.3 O max 14.1 Ponente 70 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 18:19

