Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani venerdì 29 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sassari per Venerdì 29 Marzo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +20,9°C alle ore 09:00, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud con una velocità di 24,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai +23,3°C fino alle ore 15:00. Il vento sarà sempre proveniente da Sud con una velocità di 22,2km/h.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo coperto e temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +15,5°C alle ore 21:00. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Est con una velocità di 17,2km/h.

In nottata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attenuerà leggermente, arrivando al 69% alle ore 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai +15,7°C con venti provenienti da Sud Est con raffiche fino a 50,1km/h.

In base alle previsioni, possiamo concludere che Venerdì 29 Marzo a Sassari sarà caratterizzato da cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature gradevoli e venti moderati provenienti da Sud. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno nella media stagionale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.5° perc. +10.9° Assenti 13 SE max 17.1 Scirocco 83 % 1011 hPa 4 cielo coperto +11.3° perc. +10.4° Assenti 14.4 SE max 25.1 Scirocco 74 % 1010 hPa 7 cielo coperto +15.4° perc. +14.4° Assenti 18.1 SSE max 52.1 Scirocco 57 % 1009 hPa 10 cielo coperto +22° perc. +21.2° Assenti 26 S max 45.4 Ostro 37 % 1009 hPa 13 cielo coperto +23.3° perc. +22.7° Assenti 22.2 S max 37.8 Ostro 38 % 1008 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 10.8 S max 20.7 Ostro 59 % 1007 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +14.8° Assenti 14.7 SE max 29.5 Scirocco 46 % 1007 hPa 22 cielo coperto +15.3° perc. +14.1° Assenti 19.1 SE max 42.6 Scirocco 44 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.