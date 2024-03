Previsioni Meteo Sassari: tutti i dettagli per domani domenica 31 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sassari per Domenica 31 Marzo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,9°C con una percezione di +10°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 13,4km/h, con raffiche fino a 18,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 74% e la pressione atmosferica sarà di 1005hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in lieve aumento, fino a raggiungere i +18°C verso le ore centrali del giorno. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 38,8km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 54% con una pressione atmosferica stabile a 1007hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 65-83%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai +19°C, con venti che soffieranno da Sud Ovest con una velocità di 16,5-33,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

In serata, il cielo tornerà nuovamente coperto al 100%, con temperature in calo fino a raggiungere i +15,2°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di 15,2km/h. L’umidità aumenterà leggermente arrivando al 57%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1006hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 31 Marzo a Sassari indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno piuttosto stabili e venti moderati provenienti da Sud – Sud Ovest. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 31 Marzo a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.3° perc. +10.4° Assenti 12.6 SE max 16.3 Scirocco 72 % 1004 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +11.8° Assenti 12.8 SSO max 23 Libeccio 60 % 1005 hPa 7 cielo coperto +14.5° perc. +14° Assenti 20 SSO max 39.2 Libeccio 74 % 1006 hPa 10 cielo coperto +17.2° perc. +16.5° Assenti 25.7 SSO max 38.6 Libeccio 61 % 1007 hPa 13 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° Assenti 19.3 SO max 33.7 Libeccio 51 % 1007 hPa 16 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° Assenti 14.9 S max 36.1 Ostro 55 % 1006 hPa 19 cielo coperto +15.8° perc. +14.9° Assenti 13.5 SE max 21.1 Scirocco 56 % 1006 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +13.8° prob. 12 % 10.3 SSO max 23.2 Libeccio 61 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.