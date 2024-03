Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Taranto indicano cielo coperto, nubi sparse e cielo sereno nei prossimi giorni. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai +15-18°C. I venti, variabili in direzione, soffieranno con intensità fino a 32,3km/h. L’umidità oscillerà tra il 47% e il 94%. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del vento in evoluzione.

Lunedì 1 Aprile

Notte: Durante la notte a Taranto ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 23,7km/h, con raffiche fino a 44,1km/h. L’umidità sarà del 94% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +18°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Est con una velocità di 28,5km/h e raffiche fino a 37km/h. L’umidità diminuirà al 77% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà più intenso, con velocità fino a 32,3km/h provenienti da Sud Est. L’umidità salirà al 75% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1009hPa.

Sera: In serata le nuvole saranno ancora presenti, ma inizieranno a diradarsi con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +16°C con una percezione di +16°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 30km/h con raffiche fino a 49,9km/h. L’umidità aumenterà all’87% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Martedì 2 Aprile

Notte: Durante la notte a Taranto ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,5°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 13,9km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: Al mattino si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa al 15%. Le temperature saranno intorno ai +15°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà da Ovest a una velocità di 21,1km/h. L’umidità sarà del 58% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +18,4°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 14km/h. L’umidità sarà del 47% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Sera: In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,3°C con una percezione termica simile. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 15,1km/h. L’umidità sarà del 48% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1016hPa.

Mercoledì 3 Aprile

Notte: Durante la notte a Taranto ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,4°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 6,3km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Mattina: Al mattino si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature saranno intorno ai +11,9°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà da Nord a una velocità di 5km/h. L’umidità sarà del 62% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature saliranno fino a +12,9°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà da Nord – Nord Est a una velocità di 2,5km/h. L’umidità sarà del 60% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1018hPa.

Sera: In serata le nuvole saranno ancora presenti, ma inizieranno a diradarsi con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature si manterranno intorno ai +14,3°C con una percezione di +13,2°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 1,7km/h. L’umidità sarà del 55% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Giovedì 4 Aprile

Notte: Durante la notte a Taranto ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,6km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Mattina: Al mattino si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saranno intorno ai +12,8°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 5,9km/h. L’umidità sarà del 60% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +12,5°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 5,4km/h. L’umidità sarà del 61% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1017hPa.

Sera: In serata il cielo resterà cielo sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,3°C con una percezione termica simile. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 5,9km/h. L’umidità sarà del 62% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Taranto saranno caratterizzati da cielo coperto, nubi sparse e cielo sereno con temperature che si manterranno piuttosto stabili. Si consiglia di prestare attenzione ai venti che potrebbero soffiare con intensità variabile.

