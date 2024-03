Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani domenica 31 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 31 Marzo a Torino prevedono condizioni atmosferiche complesse e variabili durante la giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni significative durante queste ore.

Al risveglio, la mattina si presenterà con piogge moderate che si intensificheranno nel corso delle prime ore. La temperatura si manterrà intorno agli +8°C, con venti provenienti da Est – Sud Est che potrebbero raggiungere i 11,8km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 98%, e le precipitazioni potrebbero superare i 2mm.

Nel corso del pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo a Torino, con temperature che si alzeranno leggermente fino ai +10°C. I venti provenienti da Nord – Nord Est potrebbero raggiungere i 14,1km/h, portando con sé precipitazioni leggere intorno ai 0.13mm. L’umidità si attesterà intorno all’90%.

La situazione non migliorerà durante la sera, con piogge che diventeranno via via più intense. Le temperature si manterranno intorno ai +9°C, con raffiche di vento che potrebbero superare i 20km/h provenienti da Nord – Nord Est. Le precipitazioni potrebbero superare i 4mm, rendendo la serata particolarmente piovosa e umida.

In conclusione, Domenica 31 Marzo a Torino sarà caratterizzata da un meteo instabile e piovoso, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di prepararsi adeguatamente alle condizioni atmosferiche avverse.

Tutti i dati meteo di Domenica 31 Marzo a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° prob. 35 % 1.5 NNO max 2.9 Maestrale 95 % 1005 hPa 4 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° prob. 41 % 2.3 ENE max 4.6 Grecale 96 % 1005 hPa 7 pioggia moderata +8.5° perc. +8.5° 1.18 mm 3.1 E max 8.4 Levante 98 % 1005 hPa 10 pioggia leggera +8.5° perc. +8.5° 0.77 mm 1.9 ESE max 7.8 Scirocco 96 % 1005 hPa 13 pioggia leggera +10.8° perc. +10.1° 0.1 mm 4.1 NNE max 4.9 Grecale 85 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +10.5° perc. +9.9° 0.13 mm 8 NNE max 14.1 Grecale 90 % 1005 hPa 19 pioggia moderata +9.5° perc. +7.8° 2.13 mm 11.3 NE max 27.9 Grecale 96 % 1003 hPa 22 forte pioggia +9.3° perc. +9.3° 4.76 mm 4.5 NNO max 13.5 Maestrale 98 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:59

