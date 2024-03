Previsioni Meteo Torino: il bollettino per questa settimana

MeteoWeb

Lunedì 11 Marzo

Notte

Durante la notte a Torino, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai +5,9°C, con una percezione termica identica. Il vento soffierà a 2,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche di 3,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 89% con una pressione atmosferica di 1005hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo coperto al 100%. Le temperature saliranno leggermente, con un massimo di +7,4°C e una percezione termica di +6,6°C. Il vento sarà a 5,8km/h proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità sarà al 66% con una pressione di 1007hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 99%. Le temperature raggiungeranno un massimo di +11,7°C, con una percezione termica di +10,3°C. Il vento sarà leggero, a 3km/h proveniente da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 55% con una pressione di 1005hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora coperto al 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,4°C, con una percezione termica identica. Il vento sarà a 4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità sarà al 71% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Martedì 12 Marzo

Notte

Durante la notte a Torino, si prevedono nubi sparse con una copertura del 45%. Le temperature saranno intorno ai +6,2°C, con una percezione termica uguale. Il vento sarà a 4,3km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 71% con una pressione di 1010hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature saliranno a +9,7°C, con una percezione termica uguale. Il vento sarà a 2,9km/h proveniente da Sud. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità sarà al 54% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura del 51%. Le temperature raggiungeranno un massimo di +13,5°C, con una percezione termica di +12°C. Il vento sarà a 2,6km/h proveniente da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 44% con una pressione di 1013hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,2°C, con una percezione termica di +8,8°C. Il vento sarà a 4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità sarà al 60% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 13 Marzo

Notte

Durante la notte a Torino, si prevedono nubi sparse con una copertura del 61%. Le temperature saranno intorno ai +7,2°C, con una percezione termica di +6,4°C. Il vento sarà a 5,7km/h proveniente da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 62% con una pressione di 1016hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature saliranno a +10,3°C, con una percezione termica di +8,6°C. Il vento sarà a 0,5km/h proveniente da Sud Est. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità sarà al 47% con una pressione di 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevede cielo sereno al 0%. Le temperature raggiungeranno un massimo di +14,7°C, con una percezione termica di +13,6°C. Il vento sarà a 3km/h proveniente da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 48% con una pressione di 1020hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,1°C, con una percezione termica di +8,9°C. Il vento sarà a 3,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità sarà al 65% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Giovedì 14 Marzo

Notte

Durante la notte a Torino, si prevede cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature saranno intorno ai +7,8°C, con una percezione termica uguale. Il vento sarà a 3,5km/h proveniente da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 68% con una pressione di 1019hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno al 1% di copertura nuvolosa. Le temperature saliranno a +10,6°C, con una percezione termica di +9,2°C. Il vento sarà a 2,3km/h proveniente da Sud Est. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità sarà al 54% con una pressione di 1021hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevede cielo sereno al 1%. Le temperature raggiungeranno un massimo di +14,8°C, con una percezione termica di +13,6°C. Il vento sarà a 3km/h proveniente da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 48% con una pressione di 1020hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,1°C, con una percezione termica di +8,9°C. Il vento sarà a 4,1km/h proveniente da Sud. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità sarà al 65% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano un inizio settimana con cielo coperto e temperature in aumento fino a Martedì, per poi mantenersi miti e con cielo sereno per il resto della settimana. Ventilazione leggera e assenza di precipitazioni caratterizzeranno le giornate a venire.

