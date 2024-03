Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani mercoledì 27 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 27 Marzo a Trento si prevedono condizioni meteorologiche avverse con forti piogge per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà del 100% per tutto il giorno, con temperature che si manterranno intorno ai 9-10°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 10 km/h.

Previsioni Meteo:

Notte : cielo coperto con temperature intorno ai 9,6°C e leggere brezze provenienti da Nord – Nord Est.

: cielo coperto con temperature intorno ai e leggere brezze provenienti da Nord – Nord Est. Mattina : piogge leggere e moderate con temperature che si alzeranno leggermente fino ai 10,2°C .

: piogge leggere e moderate con temperature che si alzeranno leggermente fino ai . Pomeriggio : le precipitazioni si intensificheranno, con piogge forti e temperature che si manterranno intorno ai 10-8°C .

: le precipitazioni si intensificheranno, con piogge forti e temperature che si manterranno intorno ai . Sera: le piogge continueranno, ma con una diminuzione dell’intensità, e le temperature si attesteranno intorno ai 6-7°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Trento per Mercoledì 27 Marzo indicano una giornata caratterizzata da forti piogge e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Marzo a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 40 % 4.5 NNE max 7.7 Grecale 95 % 999 hPa 4 pioggia leggera +9.7° perc. +9.7° 0.54 mm 2.6 E max 5.9 Levante 96 % 997 hPa 7 pioggia moderata +10° perc. +10° 1.8 mm 3 ENE max 6.4 Grecale 97 % 996 hPa 10 pioggia moderata +10.6° perc. +10.2° 1.5 mm 4.8 ENE max 8.7 Grecale 96 % 995 hPa 13 forte pioggia +9.9° perc. +9.5° 6 mm 5.3 N max 7.5 Tramontana 97 % 993 hPa 16 forte pioggia +7.1° perc. +7.1° 5.89 mm 4.1 NNO max 7 Maestrale 100 % 993 hPa 19 pioggia leggera +6.2° perc. +6.2° 0.63 mm 2.1 N max 3.5 Tramontana 100 % 994 hPa 22 pioggia leggera +6.6° perc. +6.6° 0.43 mm 4.5 SO max 10.8 Libeccio 100 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 18:40

