Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani lunedì 18 marzo

Lunedì 18 Marzo a Trieste si prevedono condizioni meteo instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una sensazione termica leggermente inferiore a causa della presenza di venti leggeri che potranno raggiungere i 4-5 km/h.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 100% durante la notte e le prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra gli +11°C e i +13°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’85-86% e una pressione atmosferica stabile sui 1018-1019hPa.

Nel corso della mattina, la situazione non subirà variazioni significative, con cielo coperto e piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 12:00. Le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio, con piogge moderate che potranno raggiungere anche i 1.21mm all’ora.

La situazione continuerà a peggiorare nel tardo pomeriggio e in serata, con piogge che si attenueranno ma che comunque continueranno a interessare la zona. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature che si manterranno stabili intorno agli +11°C.

In conclusione, per Lunedì 18 Marzo a Trieste ci aspettiamo una giornata caratterizzata da piogge intermittenti e temperature miti. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del traffico e munirsi di un ombrello per affrontare al meglio la giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale ritorno del sole su Trieste.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Marzo a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.5° perc. +11° Assenti 3.6 E max 3.3 Levante 86 % 1019 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11.5° Assenti 3.3 ESE max 3.2 Scirocco 84 % 1018 hPa 7 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 0.8 SE max 1.1 Scirocco 83 % 1017 hPa 10 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 3.2 SO max 4.7 Libeccio 82 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +12.8° perc. +12.4° 0.28 mm 2.7 SO max 4.5 Libeccio 86 % 1015 hPa 16 pioggia moderata +12° perc. +11.7° 1.21 mm 3.2 O max 4.5 Ponente 94 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +11.7° perc. +11.4° 0.56 mm 2.2 E max 2.3 Levante 94 % 1015 hPa 22 cielo coperto +11.3° perc. +10.9° prob. 72 % 2.7 NNE max 2.8 Grecale 94 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 18:18

