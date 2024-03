Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per il weekend

MeteoWeb

Condizioni meteo a Trieste per il fine settimana: cieli coperti, possibili precipitazioni e lieve aumento delle temperature. Venti leggeri provenienti da diverse direzioni e umidità variabile. Prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Venerdì 15 Marzo

Notte: Durante la notte a Trieste ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si manterranno intorno ai +9°C, con una leggera brezza di vento proveniente dall’Est – Sud Est a una velocità di 4,3km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo coperto al 91%, le temperature saliranno fino a +10,9°C. Il vento soffierà dall’Est a una velocità di 3,9km/h. L’umidità diminuirà leggermente al 74% mentre la pressione rimarrà stabile a 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +13,9°C. Il vento proveniente dall’Ovest – Sud Ovest soffierà leggero a 5,5km/h. L’umidità si attesterà al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +11,3°C. Il vento proveniente dal Sud – Sud Est sarà leggero a 2,4km/h. L’umidità aumenterà al 82% mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1018hPa.

Sabato 16 Marzo

Notte: Durante la notte il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +11,3°C. Il vento proveniente dal Sud soffierà leggero a 2,9km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +11,8°C. Il vento proveniente dall’Est – Sud Est aumenterà leggermente a 3,2km/h. L’umidità sarà dell’88% mentre la pressione rimarrà stabile a 1019hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +13,6°C. Il vento proveniente dal Sud Ovest soffierà leggero a 2,6km/h. Possibilità di pioggia leggera con 0.16mm di precipitazioni. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica sarà di 1019hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +10,7°C. Il vento proveniente dal Nord Est sarà leggero a 2,4km/h. L’umidità sarà dell’91% mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1022hPa.

Domenica 17 Marzo

Notte: Durante la notte a Trieste ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una leggera brezza di vento proveniente dall’Est – Nord Est a una velocità di 4,4km/h. L’umidità sarà del 91% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1023hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo sereno al 10% e temperature intorno ai +9,7°C. Il vento proveniente dall’Est – Nord Est soffierà leggero a 4,6km/h. L’umidità sarà dell’90% mentre la pressione rimarrà stabile a 1023hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 99% con temperature intorno ai +15,6°C. Il vento proveniente dall’Ovest – Sud Ovest soffierà leggero a 9,7km/h. L’umidità si attesterà al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1023hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +12,3°C. Il vento proveniente dall’Est – Sud Est sarà leggero a 3km/h. L’umidità sarà del 79% mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1022hPa.

In conclusione, il fine settimana a Trieste sarà caratterizzato da una variabilità delle condizioni meteorologiche, con cieli coperti, possibili precipitazioni e temperature in lieve aumento. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.