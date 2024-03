Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani lunedì 1 aprile

MeteoWeb

Meteo a Trieste per Lunedì 1 Aprile

Lunedì 1 Aprile a Trieste si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con possibilità di precipitazioni durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C durante la notte, per poi salire leggermente durante la mattina e stabilizzarsi intorno ai +15°C nel corso della giornata. Il vento soffierà da direzione Sud – Sud Est con intensità variabile, fino a raggiungere raffiche di fino a 47,3km/h.

Previsioni Meteo:

Notte: Il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +14°C e possibilità di precipitazioni.

Il cielo sarà coperto con temperature intorno ai e possibilità di precipitazioni. Mattina: La copertura nuvolosa rimarrà alta, con possibili piogge leggere e temperature in aumento fino a +15,9°C .

La copertura nuvolosa rimarrà alta, con possibili piogge leggere e temperature in aumento fino a . Pomeriggio: Le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e temperature che si manterranno intorno ai +15°C .

Le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e temperature che si manterranno intorno ai . Sera: Le piogge continueranno, con temperature in leggero calo fino a +11,3°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Lunedì 1 Aprile a Trieste indicano una giornata instabile, con piogge moderate e temperature che si manterranno su valori primaverili. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del vento e alla possibilità di precipitazioni durante l’intera giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Trieste.

Tutti i dati meteo di Lunedì 1 Aprile a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.5° perc. +13.4° prob. 10 % 9.8 ESE max 19.6 Scirocco 93 % 1007 hPa 3 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 22 % 14.4 SE max 38.1 Scirocco 91 % 1005 hPa 6 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° prob. 39 % 14.4 SSE max 40 Scirocco 86 % 1004 hPa 9 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.54 mm 23.7 S max 43.3 Ostro 85 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 2.11 mm 15.5 SSO max 33 Libeccio 93 % 1003 hPa 15 pioggia moderata +13° perc. +12.8° 3.13 mm 15.9 SO max 30.4 Libeccio 93 % 1003 hPa 18 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° prob. 80 % 7.6 SSE max 16.1 Scirocco 86 % 1004 hPa 21 pioggia leggera +11.3° perc. +10.8° 0.39 mm 13 S max 29.5 Ostro 85 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:36

