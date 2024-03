Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani venerdì 29 marzo

MeteoWeb

Venerdì 29 Marzo a Trieste si prevedono condizioni meteo variabili, con nubi sparse alternate a momenti di cielo coperto e precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno piuttosto miti durante l’intera giornata, con valori che oscilleranno tra i +10,1°C e i +16,4°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Sud Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno all’80-90%.

Nel dettaglio, la mattina a Trieste inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 59%. Le temperature si aggireranno intorno ai +11°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Verso le ore 09:00 è prevista l’arrivo di piogge leggere, che continueranno anche nelle ore successive.

Nel pomeriggio, le precipitazioni proseguiranno con intensità variabile, accompagnate da una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70%. Le temperature massime saranno di circa +16°C, con venti provenienti sempre da Sud Ovest.

In serata, le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di cielo coperto, con una probabilità di piogge leggere intorno al 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C, con venti che ruoteranno verso Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Trieste indicano una giornata caratterizzata da variabilità del cielo, con possibili precipitazioni leggere e temperature miti. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni atmosferiche per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.1° perc. +9.6° Assenti 5.9 SSE max 8.8 Scirocco 92 % 1012 hPa 4 nubi sparse +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.7 SE max 8.6 Scirocco 89 % 1013 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.6° Assenti 1.2 ESE max 12.1 Scirocco 86 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.11 mm 6.9 SO max 24.7 Libeccio 85 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.1 mm 7.4 SO max 22.9 Libeccio 81 % 1014 hPa 16 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° prob. 15 % 5.9 SO max 22.4 Libeccio 87 % 1013 hPa 19 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° Assenti 6.7 E max 13.9 Levante 92 % 1014 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 7.4 E max 16.2 Levante 89 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.