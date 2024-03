Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Udine indicano pioggia leggera nella notte di lunedì, con copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai +12,8°C. Durante la mattina, si prevede pioggia moderata e vento intenso da Sud Est. Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con forte pioggia e temperature stabili. In serata, la pioggia continuerà. Martedì, la pioggia moderata persiste con copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +10,2°C nella notte. Mercoledì, nubi sparse e probabilità di pioggia durante la mattina, mentre nel pomeriggio il cielo sarà sereno. Giovedì notte, cielo coperto con probabilità di pioggia.

Lunedì 1 Aprile

Nella notte a Udine, pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai +12,8°C, con una percezione di +12,6°C. Il vento soffierà a 7,9km/h da Est, con raffiche fino a 14,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.51mm con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Per la mattina, è prevista pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +13°C, con percezione di +12,9°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 32,9km/h da Sud Est, con raffiche fino a 39,2km/h. Le precipitazioni saranno di 1.47mm con un’umidità al 96% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non migliorerà, con forte pioggia e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,4°C, con percezione di +13,3°C. Il vento soffierà a 14,9km/h da Sud Est, con raffiche fino a 31,4km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, raggiungendo i 4.6mm, con un’umidità al 95% e una pressione atmosferica di 1004hPa.

In serata, la pioggia continuerà a cadere, con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,6°C, con percezione di +13,5°C. Il vento soffierà a 13,1km/h da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 31,8km/h. Le precipitazioni saranno di 1.7mm con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Martedì 2 Aprile

Nella notte a Udine, la pioggia continuerà a cadere con pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,2°C, con percezione di +9,6°C. Il vento sarà leggero, a 2,9km/h da Est – Sud Est, con raffiche fino a 8,1km/h. Le precipitazioni saranno di 1.4mm con un’umidità all’88% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con probabilità di pioggia, mantenendo le temperature intorno ai +13°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 8,6km/h da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno di 2.07mm con un’umidità al 91% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con probabilità di pioggia, mantenendo le temperature intorno ai +14,3°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 7km/h da Sud – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.21mm con un’umidità al 68% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, la pioggia continuerà a cadere con copertura nuvolosa al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,7°C, con percezione di +13°C. Il vento soffierà a 5,9km/h da Sud Est, con raffiche fino a 6,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.71mm con un’umidità al 71% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 3 Aprile

Nella notte a Udine, il cielo presenterà nubi sparse con copertura nuvolosa al 33%. Le temperature si aggireranno intorno ai +9,7°C, con una percezione di +9,2°C. Il vento soffierà a 6km/h da Nord Est, con raffiche fino a 7,4km/h. L’umidità sarà all’89% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con probabilità di pioggia, mantenendo le temperature intorno ai +10,5°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 4km/h da Nord. Le precipitazioni saranno di 0.2mm con un’umidità all’88% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,5°C, con percezione di +9,6°C. Il vento soffierà a 3,8km/h da Nord, con raffiche fino a 4km/h. L’umidità sarà al 79% e la pressione atmosferica di 1020hPa.

In serata, il cielo sarà coperto con probabilità di pioggia, mantenendo le temperature intorno ai +9,3°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 3km/h da Est. L’umidità sarà al 91% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Giovedì 4 Aprile

Nella notte a Udine, il cielo sarà coperto con probabilità di pioggia, mantenendo le temperature intorno ai +9,3°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 3km/h da Est. L’umidità sarà al 91% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

