Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani mercoledì 13 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 13 Marzo a Venezia si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con qualche schiarita nel tardo pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante l’arco della giornata, con valori che si attesteranno intorno ai +10°C.

Nelle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una leggera diminuzione delle nuvole verso le ore centrali della giornata. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile tra i 4,6km/h e i 10,4km/h, mantenendosi comunque su livelli di brezza leggera. L’umidità si manterrà costante intorno all’86-88% con una pressione atmosferica di 1016-1018hPa.

Nel pomeriggio, non sono previste precipitazioni significative, ma potrebbe esserci una leggera probabilità di piogge sparse verso le ore centrali della giornata. Le raffiche di vento saranno assenti, mentre la direzione del vento tenderà a spostarsi verso Est – Sud Est.

Verso sera, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando una serata con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +10°C. Il vento sarà quasi del tutto assente, con una leggera brezza proveniente da Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia per Mercoledì 13 Marzo indicano una giornata con cielo coperto, temperature stabili e vento leggero. Le condizioni meteo si presenteranno in leggero miglioramento nei prossimi giorni, con cieli più sereni e temperature che tenderanno a salire leggermente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Marzo a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.8 NE max 5 Grecale 87 % 1016 hPa 4 cielo coperto +9.6° perc. +8.3° Assenti 9.1 NE max 9.6 Grecale 88 % 1016 hPa 7 cielo coperto +9.8° perc. +8.7° Assenti 8.6 NE max 10.7 Grecale 81 % 1017 hPa 10 cielo coperto +11.7° perc. +10.8° Assenti 8.7 NE max 9.1 Grecale 71 % 1018 hPa 13 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° prob. 2 % 7.5 E max 7.9 Levante 71 % 1017 hPa 16 cielo coperto +11.9° perc. +11.2° Assenti 3.4 SSE max 3.8 Scirocco 78 % 1017 hPa 19 cielo sereno +10.7° perc. +9.9° Assenti 3.7 SE max 4.2 Scirocco 79 % 1019 hPa 22 cielo sereno +10.3° perc. +9.5° Assenti 2.4 N max 2.6 Tramontana 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.