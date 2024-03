Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per il weekend

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Venezia, ci saranno cieli prevalentemente coperti con temperature miti e assenza di precipitazioni. Il vento sarà per lo più una brezza leggera proveniente da diverse direzioni. Le temperature si manterranno stabili, con un’umidità costante. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature fresche. Buon weekend a tutti!

Venerdì 15 Marzo

Notte: Durante la notte a Venezia, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,7°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore a +9,8°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 3,2km/h, con raffiche leggere di 4,3km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo coperto al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +12,1°C, con una percezione di +11,3°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 0,8km/h. L’umidità si manterrà alta al 74% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si attesteranno intorno ai +13,5°C, percepite come +12,7°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, provenendo da Sud Est a 3,9km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature stabili intorno ai +12,3°C, percepite come +11,6°C. Il vento sarà una leggera brezza proveniente da Sud Est a una velocità di 5,9km/h. L’umidità si manterrà alta al 79% e la pressione atmosferica costante a 1018hPa.

Sabato 16 Marzo

Notte: Durante la notte di Sabato, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +11,5°C, percepite come +10,8°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 4,9km/h. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo coperto al 100% e temperature che saliranno fino a +12,1°C, percepite come +11,6°C. Il vento sarà leggermente più intenso, provenendo da Nord Est a 6,7km/h. L’umidità si manterrà alta all’84% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +13,8°C, percepite come +13,2°C. Il vento sarà una brezza leggera da Sud Est a 4,5km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse al 60% con temperature stabili intorno ai +12,2°C, percepite come +11,6°C. Il vento sarà una brezza leggera da Est – Sud Est a una velocità di 9,5km/h. L’umidità si manterrà alta all’82% e la pressione atmosferica a 1022hPa.

Domenica 17 Marzo

Notte: Durante la notte di Domenica, il cielo sarà sereno al 7% con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,4°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore a +9,8°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 4,7km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1023hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con nubi sparse al 80% e temperature che saliranno fino a +13,1°C, percepite come +12,5°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 2,7km/h. L’umidità si manterrà alta al 78% e la pressione atmosferica a 1024hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 89% con temperature intorno ai +14,2°C, percepite come +13,6°C. Il vento sarà una brezza leggera da Sud – Sud Est a 6,3km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica a 1023hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature stabili intorno ai +12,4°C, percepite come +11,7°C. Il vento sarà una brezza proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 12,8km/h. L’umidità si manterrà alta all’80% e la pressione atmosferica a 1022hPa.

In conclusione, il fine settimana a Venezia sarà caratterizzato da cieli prevalentemente coperti con temperature che si manterranno miti. Le precipitazioni saranno assenti e il vento sarà per lo più una brezza leggera. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature fresche e l’umidità costante. Buon weekend a tutti!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.