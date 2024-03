Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per il weekend

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venezia indicano un fine settimana con condizioni variabili. Si prevedono cieli coperti e possibili precipitazioni, con temperature che si manterranno nella media. I venti saranno moderati, provenienti da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni.

Venerdì 29 Marzo

Notte

Durante la notte a Venezia, cielo sereno caratterizzerà le prime ore, con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,3°C, con una percezione di +6,7°C. Il vento soffierà a 9,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 14,1km/h. L’umidità sarà al 87% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo coperto al 100%, temperature in aumento fino a +10,7°C, percepite come +10,1°C. Il vento si intensificherà a 15,6km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 20,2km/h. L’umidità si attesterà all’87% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che raggiungeranno i +14,4°C (percepiti come +13,9°C). Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 12,9km/h, con raffiche fino a 12,9km/h. L’umidità sarà al 80% con una pressione di 1013hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100%, temperature intorno ai +12,1°C (percepiti come +11,9°C). Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 23,9km/h da Nord Est, con raffiche fino a 28,9km/h. L’umidità raggiungerà il 96% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Sabato 30 Marzo

Notte

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto al 99%, con temperature stabili intorno ai +12,8°C (percepiti come +12,6°C). Il vento soffierà da Est – Nord Est a 29,2km/h, con raffiche fino a 29,2km/h. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina

La mattina di Sabato sarà caratterizzata da cielo coperto al 95%, con temperature che saliranno fino a +13,5°C (percepiti come +13,2°C). Il vento aumenterà la sua intensità a 22,5km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 31,6km/h. L’umidità si attesterà all’88% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che raggiungeranno i +14,7°C (percepiti come +14,4°C). Il vento soffierà da Est – Nord Est a 32,6km/h, con raffiche fino a 32,6km/h. L’umidità sarà all’85% con una pressione di 1010hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100%, con temperature intorno ai +14,3°C (percepiti come +14°C). Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 39,2km/h da Est – Nord Est, con raffiche fino a 39,2km/h. L’umidità raggiungerà il 83% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Domenica 31 Marzo

Notte

Durante la notte, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,6°C, con una percezione di +13,4°C. Il vento soffierà a 26km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 37,1km/h. L’umidità sarà al 92% e la pressione atmosferica a 1005hPa.

Mattina

La mattina di Domenica sarà caratterizzata da cielo coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +13,5°C (percepiti come +12,9°C). Il vento soffierà da Sud a 8,1km/h, con raffiche fino a 8,1km/h. L’umidità si attesterà all’79% con una pressione di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà nubi sparse al 59%, con temperature che raggiungeranno i +16,1°C (percepiti come +15,4°C). Il vento soffierà da Sud a 8,8km/h, con raffiche fino a 8,8km/h. L’umidità sarà al 62% con una pressione di 1010hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100%, con temperature intorno ai +13,5°C (percepiti come +13,3°C). Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 20,1km/h da Nord Est, con raffiche fino a 20,1km/h. L’umidità raggiungerà il 92% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

