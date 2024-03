Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani mercoledì 20 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 20 Marzo a Verona si prevedono condizioni meteo stabili, con cielo coperto durante la notte e nubi sparse durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +10,9°C e i +17°C. La copertura nuvolosa varierà dal 94% al 61% durante la giornata, con umidità che si attesterà tra l’83% e il 58%.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si aggira intorno ai +12°C. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con temperature in aumento fino a raggiungere i +17°C. Nel tardo pomeriggio e sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino ai +12,4°C.

La velocità del vento sarà generalmente leggera, con intensità comprese tra 1,3km/h e 8,1km/h, provenienti principalmente da direzioni variabili come Sud, Sud Ovest e Ovest. Le raffiche di vento saranno assenti, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1021-1023hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Verona si prevede un’alternanza di cielo coperto e nubi sparse, con temperature che dovrebbero rimanere piuttosto miti. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Marzo a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12° perc. +11.4° Assenti 4.9 ESE max 7.6 Scirocco 83 % 1021 hPa 4 cielo coperto +11.1° perc. +10.5° Assenti 2.6 SE max 4.2 Scirocco 86 % 1021 hPa 7 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 1.9 S max 3.2 Ostro 83 % 1022 hPa 10 nubi sparse +14.7° perc. +14° Assenti 5.8 SSO max 4.9 Libeccio 68 % 1022 hPa 13 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 5.3 SSO max 6.3 Libeccio 58 % 1021 hPa 16 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 4.4 OSO max 5.9 Libeccio 61 % 1021 hPa 19 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 3.6 NO max 4 Maestrale 70 % 1022 hPa 22 cielo coperto +12.4° perc. +11.7° Assenti 0.7 ENE max 3.6 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.