Pse: presidente Lofven a Ppe e Alde, ‘noi mai con sovranisti, linea demarcazione chiara’**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Normalizzare l’estrema destra significa mettere in pericolo tutto quello che abbiamo costruito insieme e il messaggio a Ppe e Alde è che non si può essere europeisti e democratici e poi stringere accordi che sono contro l’Unione Europea. Per noi la linea di demarcazione è chiara: mai coopereremo con Ecr e Id, con Adf, Pis, Vox, con Le Pen”. Così Stefan Löfven, presidente del Pse, al congresso a Roma alla Nuvola.

