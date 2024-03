Riforme: Balboni, ‘5S partiti bene ma poi trascinati da ostruzionismo’**

MeteoWeb

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – ?I 5 Stelle erano partiti bene presentando 20 emendamenti, ma si sono fatti trascinare dall’ostruzionismo di Avs e partecipando allegramente”. Così il presidente della Commissione Affari costituzionali in Senato Alberto Balboni (Fdi) che ha aggiunto: “Vi devo dire che sull’autonomia differenziata con mia grande meraviglia invece il centrosinistra si è presentato con emendamenti di merito che ci hanno costretti a un confronto e ad un dibattito approfondito. Di quei 400 emendamenti 80 sono stati approvati. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro e la legge ne è uscita migliorata. Questo è il modo di lavorare per la dignità democrazia”.

“Invece sul premierato tramite Alfieri il Pd ha comunicato: finché manterrete la elezione diretta noi non saremo disponibili a collaborare. Siamo qui per impedirvi di fare la riforma. Ed hanno presentato 2.600 emendamenti . Io sono rimasto a bocca aperta”, conclude

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.