Riforme: Parrini (Pd), ‘premierato poco credibile, democrazia più squilibrata’

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – ?In Commissione Affari Costituzionali del Senato abbiamo iniziato a votare gli emendamenti al disegno di legge sul premierato. Io e ad altri abbiamo subito denunciato una sua grave lacuna: non propone niente per risolvere i guasti del bicameralismo paritario italiano, da anni degenerato in un monocameralismo alternato e pasticciato. Oggi nell’attività legislativa c’è un soggetto schiacciante e dominante (il Governo tramite i decreti e i ddl di sua iniziativa) e un soggetto schiacciato e dominato (il Parlamento). È quindi priva di ogni credibilità una proposta che rende la nostra democrazia più povera e squilibrata, perché mira a dare più forza al capo del governo disinteressandosi della necessità di dare più dignità, forza e efficienza al Parlamento, che fino a prova contraria è l’organo centrale della nostra forma di governo”. Così su Instagram il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

“Una buona democrazia si regge su un buon sistema di pesi e contrappesi – prosegue l’esponente dem -. Dobbiamo ancora una volta dolorosamente constatare che la destra nutre, per i contrappesi demcratici, un inestinguibile e profondissimo fastidio?.

