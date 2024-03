Roma: Magi, ‘solidarietà a Casalino, con destra escalation lobby’

MeteoWeb

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – ?Voglio esprimere la mia solidarietà a Rocco Casalino per gli ignobili insulti omofobi che gli sono stati rivolti da un tale noto come il re delle bancarelle di Roma. Purtroppo le lobby di questo Paese, dai balneari agli ambulanti, passando per tassisti e trattori, sentono di avere le spalle coperte da una destra che negli anni li ha fiancheggiati, adulati e premiati. Oggi che questa destra è al potere, si assiste a una escalation dovuta al senso di impunità garantitagli da chi da sempre ne fa gli interessi in cambio di voti?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

