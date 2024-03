Russia: Magi, ‘folla a funerali Navalny sfida non violenta a repressione Putin’

MeteoWeb

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – ?La folla che si è riversata per le strade di Mosca per l?ultimo saluto ad Alexei Navalny è impressionante. Immagini che mai ci saremmo aspettati di vedere finora. Forse Navalny non è morto invano: è la migliore risposta alla repressione di Putin. Una sfida nonviolenta a un regime che si regge sull?oppressione, il malaffare e il terrore. Grazie Navalny?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

