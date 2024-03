MeteoWeb

Roma, 19 mar (Adnkronos) – “Eccoli di nuovo insieme, come ai vecchi tempi. Matteo Salvini elogia le elezioni russe e Giuseppe Conte non commenta, perché certi amori non finiscono. Come quelli tra il leader della Lega e quello del M5S, accomunati anche dalla stessa passione per Putin”. Lo scrive su Twitter Andrea Marcucci, presidente dei Libdem europei.

