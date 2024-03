Sanità: Mantoan (Agenas), ‘nel privato tariffe sono ferme da 12 anni’

MeteoWeb

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “”Fa bene al sistema sanitario la concorrenza tra pubblico e privato che, lo ricordo, si occupa di prestazioni programmate dal pubblico ma a lui affidate tramite un accordo contrattuale nell’ ambito di un rapporto di leale collaborazione. In questo quadro rappresenta un vulnus il fatto che da 12 anni non si rinnovino le tariffe. La sanità è l’unico settore dove sono ferme; in un momento di espansione della spesa sanitaria e dove il tasso inflattivo e i costi energetici toccano tutti. Le strutture private accreditate dovrebbero essere ristorate in base ai costi reali e quindi chiedono tariffe in linea con i costi. Purtroppo, invece, le strutture private dopo 12 anni a tariffe invariate non hanno il completo ristoro dei costi”. Lo ha detto Domenico Mantoan, direttore generale Agenas, a margine del convegno Acop ‘Servizi Sanitari in appalto’.

