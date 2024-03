Sci: finali Cdm, Brignone vince gigante di Saalbach

MeteoWeb

Saalbach, 17 mar. (Adnkronos) – Federica Brignone con una seconda manche incredibile vince il gigante di Saalbach nelle finali di Coppa del Mondo. L’azzurra chiude con il tempo totale di 2.20.05, davanti alla neozelandese Alice Robinson a +1.36, seconda, e alla norvegese Thea Louise Stjernesund a+1.67. Chiude in decima posizione Lara Gut-Behrami che vince aritmeticamente la Coppa assoluta, succedendo nell’albo d’oro a Mikaela Shiffrin. Per la Brignone è arrivata la vittoria numero 27 in carriera conquistando l’ultimo gigante di stagione.

