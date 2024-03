Senato: dal liceo Righi lettera di scuse a Palazzo Madama

MeteoWeb

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Dal liceo scientifico Righi di Roma è arrivata in Senato una lettera di scuse, indirizzata al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al presidente La Russa, al questore anziano Gaetano Nastri, dopo il gesto dello studente della scuola che ha usato la mano per fare il gesto della pistola, rivolto al premier Giorgia Meloni, durante la visita della classe a Palazzo Madama. Lettera che il presidente del Senato “ha apprezzato”, come si apprende da fonti di Palazzo.

