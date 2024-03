Sicurezza: Meloni, ‘ddl governo efficace, Parlamento lo approvi presto’

MeteoWeb

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Sulla sicurezza nelle città “noi dobbiamo combattere una situazione che è stratificata nel corso degli anni, dei decenni. Nel 2023 noi abbiamo assunto circa 15.000 nuovi agenti delle forze dell’ordine, stiamo rinnovando il loro contratto anche per dire loro grazie per il lavoro che fanno in condizioni di estrema difficoltà in un’Italia nella quale si è più bravi a contestarne il lavoro piuttosto che a riconoscerne i sacrifici. Abbiamo dispiegato 800 militari nelle stazioni, abbiamo varato un pacchetto sicurezza attualmente all’approvazione del Parlamento con norme molto efficaci contro i borseggi, contro l’accattonaggio dei minori e chi manda i minori a fare accattonaggio, contro le truffe agli anziani. Speriamo che il Parlamento corra nell’approvazione”. E’ l’auspicio della premier Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘Fuori dal coro’ in onda questa sera su Rete4.

“Negli ultimi 16 mesi – prosegue la presidente del Consiglio – con questo governo sono stati liberati oltre 110 stabili occupati e quasi mille alloggi popolari in un anno. Il pacchetto sicurezza prevede una serie di cose sulle occupazioni abusive, la più importante della quale è sempre una battaglia che abbiamo fatto, e cioè il fatto che la polizia di fronte ad alcuni casi particolari, per esempio il caso in cui ti occupano una casa ed è la tua unica abitazione, la polizia interviene per lo sgombero prima di chiedere la convalida del giudice”.

