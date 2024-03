Sicurezza stradale: introdotto controllo udito per patente, Pd per screening nazionale

MeteoWeb

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – La sordità è una pandemia silenziosa. Così è stata denominata oggi nel corso dell?iniziativa al Senato organizzata in occasione della Giornata mondiale dell’udito istituita dall’Oms il 3 marzo. Si tratta di una patologia con due picchi di insorgenza, uno in età pediatrica (ma qui lo screening neonatale esiste ed è previsto nei Lea) e in età anziana. Tutti corriamo il rischio di avere ricadute sull?udito nell’arco della nostra vita. La sordità o ipoacusia genera isolamento, depressione e compromette la capacità di apprendimento, oltre a peggiorare le capacità cognitive delle persone. L?Oms sostiene che per ogni euro investito in prevenzione di sordità o ipoacusia se ne risparmiano 15″. Così Valentina Ghio, vicepresidente del Gruppo Pd e Ilenia Malavasi, deputata dem della commissione Affari sociali.

“Secondo le stime più recenti, oggi questa patologia ha un costo di 36 miliardi annui tra costi sanitari diretti e indiretti. Per questo motivo come Pd abbiamo proposto un emendamento a nostra firma, approvato dalla Commissione nel percorso di modifica del codice della strada per aggiornare le modalità di controllo dell’udito nel corso del rilascio o rinnovo patente con l’introduzione di un meccanismo di controllo strumentale, andando a modificare una norma del 1959, relativa al controllo dell’udito già previsto e obbligatorio per legge. Questo permetterà, a costo zero, di fare una campagna di screening nazionale che può aiutare ad individuare precocemente i fenomeni di ipoacusia, migliorando la presa in carico e di conseguenza la qualità della vita dei cittadini”, concludono.

