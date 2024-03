Terna, Di Foggia: “Piano industriale 24-28 con investimenti più alti mai registrati in nostra storia”

MeteoWeb

Milano, 19 mar. (Labitalia) – ?Sono orgogliosa di presentare il piano industriale con gli investimenti più alti mai registrati nella storia di Terna: 16,5 miliardi di euro in cinque anni, con circa l?80% delle opere già autorizzate e oltre il 70% già coperto da contratti con i fornitori?. Così Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, commenta il piano industriale 2024-2028 approvato dalla società.

?Lo sviluppo della rete -spiega Di Foggia- dovrà essere inevitabilmente accompagnato da una significativa crescita delle tecnologie digitali per sostenere e accelerare il processo di transizione energetica del Paese: una ?twin transition?, energetica e digitale, garantirà una transizione più rapida, sostenibile, giusta e inclusiva per tutti i nostri stakeholder?.

I risultati ottenuti nel 2023, prosegue, ?confermano, inoltre, l?eccellenza del lavoro svolto dalle persone di Terna e il loro grande merito nel conseguimento degli obiettivi del Gruppo, generando ulteriore valore per gli azionisti e contribuendo allo sviluppo del Paese. Siamo di fronte a una sfida per il futuro di tutti -conclude Di Foggia- che richiede a Terna una visione più ampia e l?impegno di elevare la nostra missione a nuovi livelli di eccellenza?.

