Terrorismo: Paita (Iv), ‘petizione per dimissioni Di Cesare’

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Le parole di Donatella Di Cesare sulla brigatista Barbara Balzerani sono inaccettabili. Chiediamo le dimissioni della Prof.ssa Di Cesare dalla cattedra di filosofia teoretica dell?Università La Sapienza di Roma. Per questo abbiamo presentato una petizione, di cui sono prima firmataria”. Così la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva.

“‘La tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee, con malinconia un addio alla compagna Luna’. Queste le parole ? ricorda Paita – con cui Di Cesare ha salutato Barbara Balzerani, la compagna Luna, terrorista e dirigente delle Br, che ha preso parte a numerosi omicidi. Crediamo che non sia accettabile che la professoressa possa continuare a svolgere il suo lavoro rischiando di influenzare migliaia di giovani. Lo dobbiamo a tutte quelle donne e quegli uomini vittime del terrorismo”.

