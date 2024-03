Terzo settore: Schifone (Fdi), ‘priorità rappresentanza libero-professionale’

MeteoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatta dell’approvazione dell’emendamento a mia firma al ddl politiche sociali e terzo settore”. Lo afferma il capogruppo in commissione Lavoro della Camera per Fratelli d’Italia, Marta Schifone.

“Era necessario coinvolgere anche avvocati, psicologi e assistenti sociali all’interno di questo importante tavolo di lavoro. Da sempre Fratelli d’Italia ha come priorità quella della affermazione della rappresentanza libero-professionale nei tavoli nazionali, a tutti livelli: centrale e territoriale, nella politica, nel governo, nel mercato del lavoro ma anche, nell’assetto europeo e sovranazionale . Ne siamo convinti, perché per noi i professionisti sono i veri competenti: la competenza per poter scrivere le procedure prima che queste diventino norme; perché quello che fanno i professionisti tutti i giorni, è approcciare a problemi complessi e renderli semplici”, conclude Schifone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.