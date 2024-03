Ucraina: Macron, ‘Francia non prevede di inviare truppe nel prossimo futuro’

MeteoWeb

Parigi, 4 mar. (Adnkronos) – La Francia non ha intenzione di inviare le sue truppe in Ucraina nel prossimo futuro. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, precisando che la scorsa settimana, “rispondendo ad una domanda sull’invio di truppe, ho detto che nulla è escluso”.

“Ciò non significa che stiamo pianificando di schierare forze francesi in Ucraina nel prossimo futuro. Significa che stiamo aprendo una discussione e stiamo riflettendo su tutto ciò che si può fare per sostenere l’Ucraina”, ha spiegato Macron in un’intervista al quotidiano ceco Pravo.

“Del resto, sono sempre stato chiaro riguardo alle nostre linee rosse: non combattiamo contro il popolo russo e rifiutiamo la logica dell’escalation”, ha sottolineato il presidente francese.

